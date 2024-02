Emily Blunt | Meryl Streep e Anne Hathaway ricreano uno sketch epico ai SAG Awards | fan in delirio

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 25 febbraio 2024) E chi l'avrebbe mai detto? Le star di "Il Diavolo Veste Prada" si sono ritrovate sul palco degli SAG2024 per un momento che i fan non dimenticheranno facilmente! Cosa è successo, te lo chiedi? Beh, continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa sorprendente reunion. Il Diavolo Veste Prada: una reunion epica agli SAGSorprese a non finire agli SAG2024!, le protagoniste di "Il Diavolo Veste Prada", si sono ritrovate insieme sul palco per annunciare il vincitore della categoria Miglior Attore di Commedia. Non è stata solo una semplice presentazione, ma un vero e proprio spettacolo che ha regalato ai fan un siparietto davvero indimenticabile. ...