Due anni di guerra secondo Zelensky | «31mila morti ucraini | 180mila russi Parlare con Putin? Da pazzi» Ma apre a un vertice di pace in Svizzera

(Di domenica 25 febbraio 2024)caduti tra glitra i. Sarebbe questo il bilancio di duediVolodymyr, che ha snocciolato per la prima volta le cifre nel corso di una lunga conferenza stampa coi media internazionali. Numeri decisamente più bassi di molte delle stime circolate da fonti d’intelligence occidentale, che assestavano il possibile bilancio tra glidi recente attorno alle 70mila vittime. Numeri comunque mai confermati o smentiti sin qui in via ufficiale da alcun governo. Il leader di Kiev si è rifiutato invece di fornire cifre sui feriti affermando che così facendo «laa capirebbe quante persone hanno lasciato il campo di battaglia». Un’altra rivelazione eclatante ...

Crescono i passeggeri sui treni, ma servono investimenti per aumentare i treni: Nelle ferrovie si è anticipata la riforma Calderoli per l’autonomia differenziata e gli effetti sono un Paese spaccato in due. I numeri di quante persone si muovono in treno in Italia sono ...editorialedomani

Btp Valore, al via domani: rendimento garantito, durata e quanto conviene. La guida completa: Cedole ogni 3 mesi, tasso minimo al 3,25% nel 1°, 2° e 3° anno e poi al 4% dal 4° anno più un premio fedeltà extra dello 0,7% per chi lo tiene fino alla scadenza. La durata è di 6 anni. Queste le ...ilgazzettino

Poste italiane lancia una clamorosa novità per i minorenni: basta avere 16 anni e mezzo | Bastano solo 50 euro: Importante novità arriva direttamente da Poste Italiane: possibilità di investimento molto conveniente per i minorenni ...cartoonmag