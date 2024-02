(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Il Brighton agli ottavi di Europa League? Deè un genio, ha portato qualcosa di totalmente nuovo ed è uno dei pochi. Ho massimo rispetto per lui”. Queste le parole di stima di Daniele De, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida di campionato con il Torino a proposito di Roberto De, attuale allenatore del Brighton che affronterà i giallonegli ottavi di finale di Europa League. “Quando mi hanno chiesto la squadra che avrei voluto evitare ho risposto il Brighton. E’ una partita aperta, complicata da preparare. Il Brighton fa male a tante squadre, voglio bene a Dee lo stimo. Mi ha messo a disposizione i suoi allenamenti, i dati, le conoscenze, anche una parola di conforto dopo l’esonero. Poi le nostre figlie sono diventate amiche a Londra e ...

Si è concluso con il sorriso per il Calcio italiano questo giovedì dedicato alle coppe europee. Milan e Roma impegnate nel ritorno dei sedicesimi di Europa ... (oasport)

Calcio: De Rossi, 'Brighton De Zerbi è un genio': Ho massimo rispetto per lui". Queste le parole di stima di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida di campionato con il Torino a proposito di Roberto De Zerbi, attuale ...affaritaliani

De Rossi: «De Zerbi è un genio. Le nostre figlie guardano insieme le partite della Roma»: Il tecnico della AS Roma Daniele De Rossi alla vigilia della partita contro il Torino: «Mi hanno chiesto la squadra che non vuoi e ho risposto il Brighton. Fa male a tante big in Inghilterra, è un ...leggo

De Rossi e De Zerbi, le figlie Gaia e Elisabetta escono insieme a Londra: «Guardano le partite della Roma»: Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, amici contro. I due allenatori, rispettivamente alla guida di AS Roma e Brighton si sfideranno negli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico dei gialloRossi ...leggo