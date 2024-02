A Roma tutti col nastro arancione per Leone e i diritti degli animali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 feb. (askanews) –chiama erisponde: intensa partecipazione oggi al presidio in piazza Santi Apostoli, dove associazioniste e soprattutto cittadini si sono ritrovati per invocare giustizia per gliche non possono difendersi da soli e per chedere l’introduzione di pene più severe per chi uccide, tortura, maltratta gli. Il gattodi Angri, scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada, è stato il primo a scuotere l’opinione pubblica; l’immagine del suo sguardo di riconoscenza ai volontari che hanno cercato di salvarlo, ha dato il via ad un movimento che non si ferma e dice “Mai più”. Ma ci sono anche2 di San Ferdinando di Puglia, il gatto ucciso da un petardo messo nella bocca, Aron, il cane ...