Stradella, furto notturno in una sala giochi: cambiamonete sradicato dal pavimento

(Di sabato 24 febbraio 2024)(Pavia), 24 febbraio 2024 - Erano in tre, con i volti nascosti dai cappucci per non essere riconoscibili nelle immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza. In piena notte, all'1.30 circa di oggi, sabato 24 febbraio, sono entrati in azione allaLas Vegas, sulla via Emilia a. Hanno forzato la porta d'ingresso, facendo scattare il sistema dall'allarme. Pur sapendo di avere i minuti contati prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine proprio per la sirena dell'antientrata in funzione, sono comunque entrati nel locale e hanno fatto in fretta a sradicare daluna macchinetta, che hanno quindi portato via con tutto il suo contenuto in contanti. Per un bottino che non è stato ...