Monza Palladino | «Oggi una conferma | ma non montiamoci la testa»

Monza, Palladino: "Grande prova di maturità, lavorare con Galliani è bellissimo"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le parole di Raffaele, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai brianzoli contro la Salernitana Raffaeleha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro la Salernitana. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Sono molto soddisfatto, fatta una grandissima prestazione. Contro il Milan una grande gioia,unadi questo grande gruppo e di uno step in più di grande maturità. Hanno giocato bene tutti, con principi di gioco e con tutto quello che sappiamo fare. Mi è piaciuto lo spirito di chi è entrato, dimostrazione di un gruppo che vuole continuare a migliorarsi». BONDO E COLPANI – «Io metto in campo chi può darci una mano. Bondo ha fatto bene col Milan, ha avuto un problema ad inizio settimana e l’abbiamo un po’ preservato. ...

