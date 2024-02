Scherma | CdM fioretto maschile Cairo 2024 | diventano otto gli azzurri nel tabellone principale

Scherma, CDM di fioretto e spada nel weekend • TAG24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sono in cinque gliche hanno superato le qualificazioni nella prova di Coppa del Mondo dia Il. Nella capitale egiziana Guillaume Bianchi, Giulio Lombardi e Daniele Garozzo hanno superato indenni la fase a gironi, poi raggiunti attraversi i turni preliminari anche da Francesco Ingargiola ed Edoardo Luperi. Questi cinque si vanno ad aggiungere a Tommaso Marini, Alessio Foconi e Filippo Macchi, già ammessi algrazie al ranking. Nulla da fare, nell’ultimo turno preliminare, per Davide Filippi, Giorgio Avola e Davide Di Veroli. Stop invece nel primo turno preliminare per Alessio Di Tommaso. Domani dalle ore 8 il main draw della prova individuale, domenica in programma la prova a squadre. SportFace.

Ginnastica artistica, CdM Il Cairo: sette italiani convocati per la tappa in Egitto: Tutto pronto per la prima World Cup di specialità di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma a Il Cairo, in Egitto, da giovedì 15 a domenica 18 febbraio. Il direttore tecnico Giuseppe ... sportface

