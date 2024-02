WWE | Svelato l’intero roster di 2K24 Brock Lesnar non pervenuto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A gennaioè stato coinvolto in una causa intentata contro Vince McMahon, John Laurinaitis e la WWE. L’ex dipendente Janel Grant ha affermato che McMahon le aveva chiesto di offrire prestazioni sessuali a un non meglio precisato ex campione UFC e star della WWE, che si ritiene essere. La star avrebbe dovuto fare il suo ritorno in occasione della Royal Rumble, ma a causa di queste cose è stato tutto annullato.è stato anche rimosso da tutti i piani creativi ed è stato suggerito che potrebbe non apparire mai più per la compagnia. Assente all’appello È stato pubblicato proprio oggi l’elenco completo delle Superstar giocabili in WWE. Da quando la lista è stata pubblicata da 2K, i fan hanno subito notato che manca CM Punk ma, molto probabilmente, verrà aggiunto al ...