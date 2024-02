Stories da un matrimonio finito: Fedez fuori di casa, fine dell'epoca Ferragnez

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sarà per il “lascivo” al posto del “lassista”, per tutti i guai combinati negli anni, per i baci sanremesi’anno scorso – sembrano passati vent’anni – insomma

La storia d’amore di Chiara Ferragni e Fedez: da “Vorrei ma non posto” alla crisi dopo Sanremo 2023: Il primo incontro e la citazione nella canzone "Vorrei ma non posto" Come molte storie d'amore, anche quella tra Chiara ... indecisi", raccontò l'influencer a Vanity Fair. La proposta di matrimonio ... fanpage

Rotture celebri: le storie d’amore interrotte che hanno spezzato il cuore dei fan: Milano – C’è chi dà ormai come cosa fatta la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Al netto delle indiscrezioni, per ora né confermate né smentite dai diretti interessati, resta un dato di fatto: la no ... ilgiorno

Ferragnez separati, il matrimonio è finito: «Lui è andato via di casa». Gli uffici stampa: «No comment». Lei da Fazio il 3 marzo: Matrimonio finito tra Chiara Ferragni e Fedez Il rapper se ne sarebbe andato di casa senza più tornare. Questo è accaduto domenica scorsa. L'indiscrezione arriva da Dagospia. ilmessaggero