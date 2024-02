Sofia Goggia ai tifosi: “Prometto a voi e a mio padre che questo dolore non sarà invano”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un lungo messaggio postato sui social, che riflette le emozioni e le paure, ma anche la forza e il coraggio chesta mettendo anche in questa nuova sfida che la sorte le ha riservato: a poco più di due settimane dall’infortunio in allenamento che ha messo fine alla sua stagione, la campionessa bergamasca è tornata a raccontarsi, parlando ai proprima anche al. “‘Seè il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo’. Questa frase , che già utilizzai due anni fa a Cortina quando mi infortunai prima di Pechino, non è mia ma di Elena Fanchini: la pronunciò durante un’intervista con un sorriso e la sua autentica genuinità -che tanto mi manca!- quando venne a sapere della ricaduta del tumore. Mi sono ispirata a ...