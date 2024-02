Pioli punta l’Inter | «Serie A | vogliamo raggiungere chi sta davanti!»

Inter, Barella stratosferico: gruppo totale. Milan: il tafazzismo di Pioli. Juve: la vera mancanza di Allegri. Bologna: l'unico ...

Dopo la sconfitta del Milan 3-2 in casa del Rennes in Europa League, Stefano in un'intervista su Sky Sport ha parlato del campionato, provando ad alzare l'asticella della sua squadra. IN CAMPIONATO – Stefano prova a non pensare alla sconfitta del Milan in Europa League e si concentra sul campionato: «In campionato stavamo attraversando un momento positivo e poi ci siamo fermati domenica, ma confermare il nostro momento. cercare di chi ci sta davanti, soprattutto la Juventus».