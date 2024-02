LIVE Italia-Tahiti 3-2 | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | Bertacca porta in vantaggio gli azzurri

LIVE Italia-Tahiti, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli oceanici hanno eliminato Argentina e Spagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5.22 Fallo di Remedi da posizione defilata ed estrema. Vedremo setenterà la giocata corta o andrà al tiro. -5.41 Lancio lungo di Teamotuaitau, che però non trova nessuno dei suoi compagni. -6.43 Gooooooooooooooool! Palla veloce su Remedi, che gioca di sponda verso il numero 6 azzurro, che resiste agli interventi degli avversari e trova la rete del3-2. -6.58 Ci prova, che però non riesce a superare Teamotuaitau, entrato al posto di Jo su questa punizione. Sugli sviluppi arriva il fallo di Gentilin ai danni di Tehau. -7.02 Fallo subito dain posizione centrale ma molto distante dalla. -7.31 MIRACOLO DI CASAPIERI! ...