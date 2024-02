(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo l’11 settembre 2011, con Cesena-Napoli che ha sancito l’esordio dell’era del sintetico inA, un’altra partita del Cavalluccio è destinata ad entrare nella storia. Ilinterno contro il, infatti, sarà il primo incontro in Europa in cui l’arbitro indosserà una telecamera che fornirà immagini live durante tutta la diretta. Assieme ai bianconeri quindi, anche Claudio Allegretta della sezione di Molfetta, che dirigerà l’incontro, sarà giocoforza protagonista di questo debutto. I telespettatori dellaC, con ilche sarà trasmesso su Sky e in streaming su Now Tv, potranno vedere tutto ciò che circonda il direttore di gara, per di più dalla sua visuale, permettendo agli appassionati di immedesimarsi in prima persona nel ruolo dell’arbitro, di cogliere prospettive particolari ...

Tempo di lettura: 2 minutiC’è una novità che promette di essere epocale per la Serie C Now, che ha annunciato un accordo con Sky Sport: per la prima volta in una Lega ... (anteprima24)

L’accordo raggiunto tra Serie C Now e Sky Sport rivoluziona il modo di vedere il calcio. L’apripista domenica prossima in occasione di Cesena – Pineto ANCONA, 21 ... ()

La referee-cam arriva in serie C. Il match col Pineto fa da apripista: La referee-cam, com’è stata chiamata questa tecnologia, sarà poi protagonista in una partita di ogni turno playoff. Con il Cesena che, questa volta, vorrà essere solo spettatore e non protagonista in ... ilrestodelcarlino

Calcio, Referee-Cam: debutto in Cesena-Pineto. Accordo tra Sky Sport e Serie C NOW. Prima volta nella storia del calcio. Ecco i dettagli: Calcio, Referee-Cam: debutto in Cesena-Pineto. Accordo tra Sky Sport e Serie C NOW. Prima volta nella storia del calcio. Ecco i dettagli. news.superscommesse

Sky Sport e Serie C, arriva la novità della Referee-Cam: ecco di cosa si tratta: Domenica 25 febbraio 2024, nella partita Cesena-Pineto, che sarà trasmessa da Sky Sport, l’arbitro che dirigerà la partita, Claudio Allegretta della sezione di Molfetta, infatti, indosserà la ... tvblog