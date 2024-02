Deposte rose bianche per Hans e Sophie Scholl a Villa Ada

Deposte rose bianche per Hans e Sophie Scholl: Nell'81esimo anniversario del sacrificio dei giovani martiri del gruppo La Rosa Bianca' si è tenuta una cerimonia nel Parco di Villa Ada a Roma ... agi

Crollo a Firenze, nove ispezioni dell’Asl al cantiere: «Mai un’irregolarità». L’accusa di Nardella ai costruttori: Il cantiere del centro commerciale in via Mariti a Firenze, dove venerdì mattina sono morti cinque operai nel crollo della struttura di cemento, è stato controllato nove volte in tre anni e per nove v ... corrierefiorentino.corriere

Deposte rose bianche per Hans e Sophie Scholl a Villa Ada: "E' una giornata di sole così bella e devo andare. Ma che importa la mia morte, se attraverso di noi migliaia di persone saranno risvegliate e spinte all'azione". Sono le ultime parole pronunciate ... rainews