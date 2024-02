Alla Barbajada non si rinuncia Tentazioni rossiniane a Urbino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Cosa scegliere tra la scrittura di una opera musicale impegnativa come l’Otello e un gustoso caffé al cioccolato nei locali della Napoli lucente e seducente? La seconda, naturalmente. Fu così che Rossini, il quale avrebbe poi onorato il "contratto" sottoscritto con Domenico Barbaja componendo l’Otello in breve tempo, scoprì il fascino della "", ovvero del caffé corretto con cioccolato, un antidepressivo e di più, un eccitante e appagante sorseggio che al Cigno piacque molto. Lasarà solo l’ultimo atto dell’ anteprima rossiniana servita domani alle 20,30 al ristorante "Ponente" di, in via Fontespino 11, per la regia del Rossinologo di fama internazionale Otello Renzi: "Inizieremo dinsalata benedetta – spiega Renzi – quella descritta da Rossini che consigliava l’uso di olio di Provenza, ...