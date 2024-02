Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)DEL 21 FEBBRAIOORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENZEDOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA DUE CAMIONI SI SA IN CODA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ACHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONESUL RACCORDO ANUNARE DOVE SI STA IN CODA IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO E SEMPRE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE E SI RALLENTA A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO DA FEDERICO ...