Il coraggio di Don Riboldi contro la camorra | il confronto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ricordo del vescovo Antonio, il primo a marciare a Ottaviano nel 1982 alla testa degli studenti,ladi Cutolo. Un in, organizzato dalla Pro Loco di Taurano, con l’Isis Nobile Amundsen, che assume particolare significato all’indomani del risultato di un sondaggio promosso dal Mattino e da Radio Marte tra diecimila studenti della Campania che rivela una realtà sconcertante:il 64% degli allievi non parteciperebbe mai a un comitato anti;il 57% non immagina neanche di poter esprimere un’opinione sulla criminalità organizzatail 57% dei ragazzi ritiene che se ne parli poco a scuola. Infine, poiché al peggio non c’è fine, il 7% confessa di uscire sempre o a volte con un coltello in tasca. Nel corso dell’inè previsto ...