De Vrij | «Ci siamo parlati! Potevamo anche fare più gol ma bene»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) C’è dea parlare a pochi minuti dalla fine di Inter-Atlético Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League terminata 1-0 al Meazza. Il suo commento nel post partita di Inter TV. ANDATA FATTA – Stefan deè felice per l’1-0 di Inter-Atlético Madrid: «Ci eravamo detti di rimanere calmi, avere pazienza e giocare come sappiamo. Sapevamo chemetterli in difficoltà, abbiamo creato delle occasioni comunque avendo ordine dietro e senza concedere tanto a una squadra forte che segna tanto. Forsepiù gol, ma comunque è una buona vittoria. Sicuramente, a questo punto della competizione, ci sono solo squadre forti.questa partita sapevamo che sarebbe stata tosta: loro sono molto organizzati, difendonodi squadra e non è facile. ...

