Cos’è la malattia del cervo zombie e cosa rischia l’uomo?

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ladelo “del deperimento cronico” è una patologia neurologica degenerativa, simile alla “mucca pazza” che colpisce alci, renne e, appunto, cervi, con esito invariabilmente letale. Al momento non sono stati riportati casi di trasmissione dellada animale a uomo. Questo particolare tipo di encefalopatia si trasmette per via aerea, attraverso i prioni, proteine difettose che attaccano altre proteine sane dell’organismo. Lapresenta un periodo di incubazione ampissimo (anche di alcuni anni) e si presenta con sintomi classici delle encefalopatie come letargia, sguardo vitreo, disorientamento e difficoltà motorie; in seguito, l’animale sarà soggetto a progressivo dimagrimento e difficoltà respiratorie sempre più gravi, fino alla morte. Un ...