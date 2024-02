Assange non è il Navalny dell' Occidente | la differenza tra noi e le dittature

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Subito dopo la morte di Alexeynella sua cellaa colonia penale in Siberia dove era detenuto da mesi, inè scattata una equivalenza: Julian, il fondatore di Wikileaks, è come l'attivista anti-Putin. Un paragone da respingere con forza, spiega il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, senza mai dimenticare che gli errori di Usa ed Europa non sono gli orrori. Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Daniele Capezzone

