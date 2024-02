Navalny | Lollobrigida risponde a Salvini | “La responsabilità del regime di Putin c’è e non solo in questo caso specifico”

'XXI Secolo', alle 23.30 su Rai 1: ospiti e anticipazioni della puntata di lunedì 19 febbraio 2024: Gli ospiti in studio saranno Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della sovranità ...scatenato dall'invasione russa e la morte in carcere del dissidente anti - Putin Alexei Navalny. Le ...

La Digos identifica chi porta fiori a Navalny e chi grida Italia antifascista, Piantedosi minimizza: 'E' capitato anche a me': Un po' come il ministro Francesco Lollobrigida, cognato di Meloni, che preferì non dire nulla su ... Leggi anche Alexey Navalny, il 'corpo non c'è più' e le autorità russe mentono: da Mosca prese in ...

