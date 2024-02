Crollo Firenze | trovato il corpo della quinta vittima

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 20 febbraio 2024) Individuato dai vigili del fuoco ilsenza vita dell`ultimo operaio disperso nelvenerdì scorso all'interno del cantiere di Mariti a. Sale a 5 il computo delle vittime. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco specificando che sono in corso le operazioni di recupero.I Vigili del fuoco erano al lavoro, senza sosta, da oltre cento ore, giorno e notte. Le indagini confermeranno o meno se si tratta di Rachimi Bouzekri, 56enne marocchino, residente a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, che era dato per disperso. Marisa Cesario, comandante provinciale dei vigili del fuoco di, ha spiegato ai giornalisti le grandi difficoltà dovute alle condizioni del cantiere, nella parte in cui è avvenuto il. "La pinza è stata fondamentale - ha detto Cesario - per spaccare il cemento. ...