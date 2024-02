Pedro Pascal svela il suo metodo per imparare le battute | “È psicotico”

(Di domenica 18 febbraio 2024)hato il suoperlea memoria, che definisce “e noioso“, ma che gli è servito molto per superare le difficoltà che aveva nella memorizzazione degli script. In una rundtable organizzata dall SAG-AFTRA Foundation con colleghi di altre serie tv,ha rivelato il suo codice segreto , unormai infallibile. “Posso mostrarvi un esempio piuttostodi come imparo le mie“, ha dichiaratoai colleghi Billy Crudup, Matthew Macfadyen e Kieran Culkin. “Prendo la prima lettera di ogni parola e la trascrivo a mo’ di codice, come se fossi Unabomber. È noioso, ma è il mio modo per evitare di dimenticare le ...

Pedro Pascal, all'anagrafe José Pedro Balmaceda Pascal ( AFI : [xo'se 'peðo ßalma'seða pas'kal]; Santiago del Cile, 2 aprile 1975), è un attore cileno naturalizzato statunitense.

