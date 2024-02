Il PSG liquida la Real Sociedad nella ripresa | l’ex rivale Inter cade

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Vince il PSG nell’andata degli ottavi di Champions League contro la. Al Parc des Princes partita non semplice ma si risolvecol 2-0. IL SUCCESSO – Ci mette oltre un’ora il PSG, ma alla fine riesce a battere la. Primo tempo senza particolari occasioni, ma ne hanno una enorme i baschi proprio al 45’: gran tiro da fuori di Mikel Merino e palla che scheggia la traversa. A inizioservito Bradley Barcola sulla sinistra dopo un errore della difesa ospite, ma Alex Remiro si oppone. L’1-0 è però solo rimandato al 58’, quando su angolo battuto da Ousmane Dembélé fa sponda di testa Marquinhos e sul secondo palo Kylian Mbappé non manca all’appuntamento con il gol del vantaggio. Poco dopo gran tiro da fuori dello stesso Mbappé, ...

Juventus e Allegri, la crisi. I motivi della resa L’attacco perde colpi: 3 gol in tre partite, la difesa non è più un punto di forza. I giovani e il rendimento altalenante e il futuro di Allegri: ha un contratto fino al 2025 ma il club strizza l’occh ...

Cus Pavia continua la marcia Adolescere cede in trasferta Il Cus Pavia di coach Diego Cervone consolida il primato in classifica nel girone E di serie C femminile, passando senza problemi a Settimo Milanese in tre set e conservando cinque punti di vantaggio ...