Inter | telefonata di Inzaghi all’intervallo contro la Roma | aperta un’indagine

La partita dell'Olimpico che ha visto l' Inter di Simone Inzaghi superare la Roma per 4 reti a 2, prima rimontata e poi a sua volta in... (calciomercato)

Un’ulteriore giornata di squalifica per il tecnico e una multa per chi, nel suo staff, lo ha aiutato a comunicare con la squadra. Ecco... (calciomercato)

La Procura federale ha aperto un'inchiesta per chiarire l'intera situazione che riguarda la telefonata fatta da Simone Inzaghi durante l'intervallo di Roma-Inter ...Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Procura federale ha deciso di aprire un fascicolo sulla telefonata alla squadra di Simone Inzaghi, squalificato, nell'intervallo di Roma-Inter. "In un primo ...Il bomber iraniano era atteso a Milano in mattinata, ma svolgerà i test in segreto per rispetto del Porto. Nessun problema nella trattativa ...