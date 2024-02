Il Cile brucia | oltre 100 vittime | intere colline distrutte

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Cresce di ora in ora il bilancio delledegli incendi che da giorni devastano il. In questo periodo estivo per il Sudamerica buona parte del continente è colpito da una forte ondata di calore, venti e siccità, temperature sui 40 gradi e l’effetto del fenomeno climatico denominato El Niño. I soccorritori continuano a combattere gli incendi nella regione turistica costiera di Valparaiso ma la catastrofe ha già assunto proporzioni spaventose. Sono al lavoro circa 1.400 vigili del fuoco e 1.300 militari e volontari, col supporto di 31 elicotteri antincendio. Abraham Mardones, un saldatore fuggito dalla sua casa in fiamme a Viña del Mar, ha detto all’Agence France Presse (AFP) di essere scampato per un soffio alla morte, venerdì 2 febbraio. “Abbiamo guardato di nuovo fuori e il fuoco era già sulle nostre mura. Ci sono voluti solo 10 minuti. ...