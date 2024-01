Golden Globe 2024 | i vincitori | Oppenheimer “batte” Barbie Emma Stone migliore attrice con Povere Creature!

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È Christopher Nolan il trionfatore dei. E con lui il regista greco Yorgos Lanthimos. Sono infatti(già Leone d’oro al Festival di Venezia 2023, ndr) i grandidell’81esima edizione deiAwards, rispettivamente nelle categorie di miglior film drammatico e in quella di miglior commedia o musical. L’opera del regista inglese sulla vita del fisico coordinatore del progetto Manhattan ha incassato cinque statuette ottenendo anche il primato dei premi vinti, inclusa la regia, l’attore protagonista in un film drammatico (Cillian Murphy). Premiata anche l’interpretazione di Robert Downey Jr e la colonna sonora di Ludwig Göransson. Lily Gladha ricevuto ...

Non lascerà il segno l'81a edizione dei Golden Globes, che apre la stagione delle premiazioni Hollywoodiane che arriverà poi agli Oscar, ma è stata comunque un'edizione con grandi sorprese e altrettante conferme. Per il cinema è Oppenheimer di Nolan a ottenere più riconoscimenti. Tra gli show televisivi trionfa Succession. Bene anche The Bear e Beef. I Golden Globes 2024 sono tornati in grande spolvero: nella serata del 7 gennaio al Beverly Hills Hotel a Los Angeles si è svolta infatti la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti dedicati al cinema.