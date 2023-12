Altre News in Rete:

Giancarlo Inzaghi: "Mio figlio Simone è cambiato, è concentratissimo sull'Inter e lo scudetto"

... suo figlio Simone A La Gazzetta dello Sport Giancarloha raccontato con orgoglio il momento che sta vivendo l'allenatore dell'Inter capoclassifica: suo figlio Simone. DACOME VIVE IL ...

Il padre di Inzaghi rivela: “A Simone fa penare quello scudetto perso …” Pianeta Milan

Il padre di Simone Inzaghi: "Dopo la finale di Champions mi disse ... Milanpress

Papà Inzaghi sicuro: «Simone alla Lazio era troppo amico dei giocatori»

Giancarlo Inzaghi, padre di Simone, ha parlato così del figlio (ex tecnico della Lazio) a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole: «Non c’è più nulla che lo scomponga in partita o in allenamento. Se si ...