Golf | sperimentazione al Grant Thornton Invitational 2023 con uomini e donne

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ci sarà, nel finale di questa settimana, un evento molto particolare. Si tratta del, che si disputa in maniera unitaria consullo stesso percorso, sito al TiburonClub di Naples, in Florida. Innanzitutto, si parte al venerdì con il sistema scramble. Si tratta di un tipo di gioco nel quale ogniista colpisce la propria palla dal tee shot, quindi la coppia sceglie una palla da giocare per il successivo colpo ed entrambi giocano da lì. Il processo continua fino all’arrivo in buca., Scheffler non trema e fa suo l’Hero World Challengedavanti a Straka. 18° Tiger Woods Il sabato, invece, vedrà i classici foursome, quelli che osserviamo in Ryder Cup da quando ...