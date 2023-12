Tre lezioni dal passo falso sugli extra-profitti delle banche

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Molto rumore per (quasi) nulla. Questa potrebbe essere un’efficace sintesi sulla vicenda tassaalle. Come si ricorderà, nell’immediatezza dell’improvviso annuncio della tassa – che provocò una forte ondata di vendite sui titoli bancari e un calo dell’indice borsistico milanese – esprimemmo le nostre valutazioni critiche sulla misura. In particolare, scrivevamo che “a settembre vedremo se è stato solo un innocente cedimento estivo al populismo demagogico o un preoccupante sbandamento dirigistico della maggioranza di governo”. Oggi possiamo affermare che, fortunatamente (si fa per dire), si è verificata la prima ipotesi e la tassa annunciata è stata sostanzialmente annullata. La tassa facoltativa È però opportuno evidenziare come ciò sia avvenuto. Infatti, il governo non ha mai ...