Udinese | 3-3 col Verona | la vittoria sfuma al 98? – le PAGELLE

Leggi su udine20

(Di domenica 3 dicembre 2023)2 volte in vantaggio e due volte raggiunta daldi Baroni che era a un passo dal baratro e dall’esonero.Success esce dopo pochi minuti e Lucca entra al suo posto. L’si porta avanti con Kabasele che spinge in porta un cross su punizione di Samardzic. Il raddoppio arriva da un cross di Pereyra deviato da Lucca in area Dopo lo shock del doppio svantaggio ilregisce in maniera vibrante e accorcia prima con un rigore trasformato da Djuric per un fallo di mano (fortuito) di Kabasele su un tiro di Ngonge quando siamo al tramonto del primo tempo. Il pareggio arriva con Ngonge che si inventa una rovesciata in mezzo a 4 giocatori dell’trasformando una fuga sulla sinistra di SuslovIl terzo gol friulano è un capolavoro, cross liftato dalla trequarti diThauvin in piena corsa, ...