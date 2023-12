Sport in tv oggi sabato 2 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 2 dicembre 2023)ci aspetta una giornata ricca di. Si preannuncia grande spettacolo con gliinvernali: lo sci alpino propone la discesa libera maschile a Beaver Creek e il gigante femminile a Tremblant, il biathlon regala la sprint maschile a Oestersund, lo sci di fondo offre le 10 km in tecnica libera a Gaellivare, lo snowboardcross andrà in scena a Les Deux Alpes, da seguire anche il salto con gli sci a Lillehammer e la combinata nordica. Luna Rossa vuole essere protagonista nelle ultime regate preliminari di America’s Cup a Jeddah, da non perdere il Grand Slam di judo a Tokyo e l’atto conclusivo delle NextGen ATP Finals per gli amanti del tennis. Consueta abbuffata di campionati nazionali con calcio, volley, basket, calcio a 5, pallamano, pallanuoto, rugby. Di seguito il calendario ...

