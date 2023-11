Champions | rimonta d' orgoglio per l' Inter a Lisbona

l’Inter si è resa protagonista di una magnifica rimonta in Champions League : sotto 0-3 sul campo del Benfica dopo 34 minuti per merito della ... ()

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Gol ed emozioni al Bayern Campus di Monaco di Baviera, dove la Roma di Alessandro Specchia ha pareggiato 2 - 2 in ... (247.libero)

Bayern - Roma 2 - 2 - rivivi la diretta : pari in rimonta per Specchia nella Champions League femminile

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Gol ed emozioni al Bayern Campus di Monaco di Baviera, dove la Roma di Alessandro Specchia ha pareggiato 2 - 2 in ... (247.libero)

Diretta Bayern - Roma 2 - 2 : pari in rimonta per Specchia nella Champions League femminile LIVE

LIVE Stoccarda-Conegliano 1-3 - Champions League volley femminile in DIRETTA : Robinson-Cook e Plummer guidano le venete alla rimonta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 20.55: Conegliano resta dunque a ... (oasport)