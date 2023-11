Benfica-Inter 3-3 | rimonta pazzesca con perla di Frattesi!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Termina sul punteggio di 3-3, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quanto successo al Da Luz dopo il primo tempo terminato 3-0. DISTANZE ACCORCIATE – Dopo la non-prestazione del primo tempo, l’torna in campo con tutto un altro piglio nella ripresa, determinata a rendere meno amaro il risultato. E il tutto inizia al minuto 53, quando Bisseck spizza di testa un cross da calcio d’angolo e trova Arnautovic sul secondo palo che sigla il 3-1, convalidato in seguito a un breve check al VAR per possibile posizione di fuorigioco. I nerazzurri ci prendono gusto, tanto che al minuto 58 arriva anche il 3-2 e a firmarlo questa volta è Frattesi: cross dalla sinistra di Acerbi, il centrocampista si coordina e in girata trova una rete spettacolare. ...