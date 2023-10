OnePlus Open ufficiale | pieghevole con Snapdragon 8 Gen 2 e sconto di 250€

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)è il primo smartphonedell’azienda cinese che fa concorrenza al Fold 5 di Samsung sia in termini di specifiche che di prezzo, occorrono 1849€ per acquistarlo. Il prezzo rispecchia delle specifiche hardware di prim’ordine con il processore8 Gen 2, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna non espandibile. Purtroppo arriva con Android 13 con la classica interfaccia personalizzata che è ormai la fusione con quella della società madre Oppo che, non a caso, ha lanciato undel tutto simile.– specifiche tecnicheDopo alcuni anni dal lancio dei primi pieghevoli Samsung con anche alcune difficoltà iniziali, si può senza dubbio affermare che il ...