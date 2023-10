Ventuno morti e una ventina di feriti | incidente choc a Mestre | l' ultimo bilancio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sarebbe di 21, 20-25e alcuni dispersi, un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5, ildell'avvenuto aquesta sera. Un bus è precipitato da un cavalcavia, facendo un volo di circa 15 metri. E' accaduto sulla strada che daporta verso Marghera. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, avrebbe sfondato il parapetto, cadendo giù e finendo tra un magazzino e i binari della stazione di, prendendo poi fuoco dopo l'impatto.