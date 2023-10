Thuram | «Lautaro Martinez uno dei migliori al mondo! Contento»

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023)è stato intercettato a San Siro dopo il fischio finale di Inter-Benfica, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco quanto dichiarato a Mediaset SINTONIA – Marcusparla così al termine di Inter-Benfica: «Siamo contenti per i 3 punti. La seconda partita del girone è importante, tre punti davanti ai nostri tifosi e sono veramente. Match stregato? Se non avessi segnato io lo avrebbe fatto un altro, tutti possono fare gol e si è visto. Sono stato io e sono? E’ uno deial mondo, io sto imparando a giocare con lui e lui con me ma è facile giocare con calciatori così. Si può sempre migliorare, speriamo anche per la prossima partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...