Stupro Palermo | la ragazza accusa i suoi aguzzini | nessun rapporto consensuale

(Di martedì 3 ottobre 2023) Per oltre sei ore la vittima ha replicato e distrutto la tesi degli avvocati difensori, è stata calma e fredda Senza paura, senza tremare anzi con la voce ferma e con una freddezza incredibile. Laviolentata dai sette ragazzi ail 7 luglio ha ribadito tutte le accuse nei confronti dei. Durante l’incidente probatorio davanti al gip, la poveraper oltre sei ore ha ricordato la notte degli abusi e senza paura ha puntato il dito contro il “branco”. Erano tutti davanti a lei che, calma e fredda ha risposto a ogni domanda, anche da parte dei legali degli indagati tutti ancora detenuti da mesi. I ragazzi inquadrati dalle telecamere mentre si allontanano e sono in branco (Ansa Notizie.com)Un faccia a faccia “a distanza” quello che si è svolto, con la vittima in un’aula e ...

Cronaca Italia Processo, parla la 19enne: "Ecco cosa mi hanno fatto" Per 6 ore la giovane è stata interrogata e le è stato chiesto di esporre la sua versione d [...] Sono in stretto ..."Non è stato un rapporto consensuale". Lo ha ribadito oggi in aula, durante l'incidente probatorio la giovane che ha denunciato sette giovani palermitani didi gruppo. In oltre sei ore di udienza la ragazza che era collegata con l'aula da una stanza attigua, ha ripercorso quella sera. E ha ribadito le accuse ai sei indagati. Il settimo è giudicato ...

