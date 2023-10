Milano | al via progetto ' Giornate della vista 2023'

Massimo Galli rinviato a giudizio : l’infettivologo a processo nella concorsopoli di Milano l’infettivologo Massimo Galli è stato rinviato a giudizio per falso e per turbativa d’asta o abuso d’ufficio, per il presunto condizionamento di un ...

“Presunta concorsopoli” - Massimo Galli rinviato a giudizio a Milano L'infettivologo Massimo Galli, ex primario dell’ospedale Sacco di Milano, oggi in pensione, è stato rinviato a giudizio per falso e per una ...

Milano : la Polizia Locale trova bici e monopattini rubati nelle cantine delle case popolari di via Aretusa Rinvenuto anche un borsone con 7 chili di hashish e 120 grammi di cocaina. Presto su Facebook le foto dei veicoli per la restituzione

Benfica in viaggio in direzione Milano - tutti a disposizione per Schmidt tranne uno! Il Benfica ieri sera si è messa in viaggio al completo in direzione Milano dove sfiderà l’Inter in UEFA Champions League. tutti a disposizione per ...

Chiusura al traffico e divieto di sosta in piazza San Modesto e via Milano Tempo di lettura: < 1 minutoSi rende noto che fino a sabato 7 ottobre vigerà la Chiusura al traffico e l’istituzione del divieto di sosta con ...