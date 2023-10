ATP Pechino | in Spagna sminuiscono la vittoria di Sinner | “Gli piacerebbe essere Alcaraz”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Jannikha surclassato Carlosnella semifinale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano ha demolito il fuoriclasse spagnolo, trionfando in due set e sfoderato un talento dinamitardo al cospetto del vincitore di Wimbledon. L’altoatesino si è imposto col punteggio di 7-6(4), 6-1: dopo un avvio di primo set complicato in cui ha rischiato di trovarsi sotto per 3-0, l’azzurro ha rimontato e poi ha giganteggiato nella seconda frazione. Inladi Janniknon è stata digerita, anzi è stata sminuita e ritenuta poco importante. Marca, la testata sportiva più importante in terra iberica, ha punzecchiato il tennista italiano con questa frase pubblicato all’interno dell’articolo di cronaca: “Ha vinto Jannik, che vorrebbe...

