Tony Effe c’ha provato con Emma | la reazione della Marrone

Leggi su biccy

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tra i tanti tormentoni estivi quest’anno c’era anche Taxi Sulla Luna died. I due erano così affiatati sul palco, che qualche fan ha pensato fossero più che colleghi e amici. La cantante di Calore però ha subito smentito i rumor su un possibile flirt con il trapper: “Ciao tesoro. No, non ci esco. Lui è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui“. Nessuna storia tra i due, ma lui a quanto paresperato.in una recente intervista rilasciata a Michele Caporosso nel programma Say Waad ha confessato checi avrebbecon lei. Nonostante il corteggiamento del trapper, lanon ha ceduto: “Ho lavorato con tanti artisti e adesso con lui. Non sono ...