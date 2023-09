Via libera alla Nadef | deficit dal 3 | 6% al 4 | 3% | dote di 14 miliardi per la manovra Stretta sui migranti

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Approvato dal Consiglio dei ministri anche il nuovo decreto. Proroga smartworking nella Pa per i fragili

Approvato dal Consiglio dei ministri anche il nuovo decreto migranti. Proroga smartworking nella Pa per i fragili

Approvato dal Consiglio dei ministri anche il nuovo decreto migranti . Proroga smartworking nella Pa per i fragili

Come promesso il consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto sui migranti . Si tratta di una prima «stretta» attesa dopo quanto accaduto ...

anche al decreto che include la proroga dello smart working nella Pa per i lavoratori fragili ed è stato approvato anche il cosiddetto decreto "migranti".Approvato dal Consiglio dei ministri anche il nuovo decreto migranti. Proroga smartworking nella Pa per i fragili Deficit che sale al 5,3% nel 2023 per la contabilizzazione del Superbonus e che sarà ...

Patto Ue sulla migrazione: via libera da Scholz. Orban: 'Idea folle, non lo permetteremo' - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Bce, via libera del Consiglio alla nomina di Cipollone la Repubblica

Sul tavolo del Consiglio dei ministri la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza e il decreto sull'immigrazione. Meloni: ...Punizioni più dure ed espulsioni più facili per chi commette reati o viene ritenuto pericoloso; il governo prova a fidarsi ancora della Ue e si tiene tra le mani la carta del blocco navale ...