(Di mercoledì 27 settembre 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 6° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Yoshikawa, e dal quarto uomo Marinelli VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Martino e Marini. Calcio d’inizio alle 20:45 allo Stadio “Diego Armando Maradona”. Occhi puntati sulin vista di questo turno infrasettimanale di campionato. I campioni in carica, infatti, sono da considerarsi al momento i grandi deludenti in questo avvio di stagione. La squadra guidata da Rudi Garcia, ha racimolato appena 8 punti, ed è reduce negli ultimi tre incontri dalla sconfitta casalinga contro la Lazio, e da due pari di fila. Il primo in rimonta in casa del Genoa, il secondo a reti bianche sul ...

Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per il Napoli di...

Al Maradona si affrontanoper la sesta giornata del campionato di Serie A . Gli azzurri puntano al successo tra le mura amiche per interrompere il digiuno di ...: lo stato d'animo non è lo stesso dello scorso 4 maggio, quando gli azzurri a Udine cucirono lo scudetto sul petto dopo 33 anni. Un motivo in più per scacciare via ogni polemica e ...

Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Non basta un caso social a toglierlo dal campo: Victor Osimhen doveva giocare con l’Udinese ed è proprio in campo contro i friulani.20.19 - Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Dazn prima della sfida con l'Udinese: "Ognuno di noi deve dare di più, siamo campioni d'Italia e le partite non si ...