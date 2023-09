Mietta e la malattia di cui ha sofferto | di cosa si tratta

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 settembre 2023)ha rivelato di aver, sin dall’infanzia, di unaimportante: attacchi di panico gravi e invalidanti. L’opinione pubblica è venuta a conoscenza della problematica di, all’anagrafe Daniela Miglietta, solo di recente, quando la cantante ha deciso di raccontare il suo passato in televisione, a Silvia Toffanin prima (Verissimo, in tre diverse interviste a partire dal 2019) e Pierluigi Diaco poi (Bella Ma’, 2022) spiegando che i primi attacchi di panico sono arrivati nel periodo in cui i suoi si stavano separando. “Gli attacchi sono iniziati in un momento particolare della mia vita, mentre i miei genitori si stavano separando; il mio primo attacco l’ho avuto a 12 anni, e all’inizio non è stato molto facile gestirlo; è qualche ti stravolge, e ti terrorizza; senti di perdere ...