LIVE – Napoli-Udinese 1-0 19? Zielinski | gli azzurri la sbloccano dal dischetto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Manca sempre meno al calcio d’inizio di. Garcìa ha comunicato la formazione titolare: la scelta su Osimhen. Iltra pochi istanti scenderà in campo per sfidare l’in un match valido per la sesta giornata di Serie A. L’ultima volta che glihanno affrontato I friulani, la partita è stata risolta da Victor Osimhen e ha certificato la vittoria dello Scudetto. Quest’anno la musica è cambiata e Osimhen è un caso per il. La querelle per il video Tik Tok ironico sul rigore sbagliato ha certamente destabilizzato la vigilia dei partenopei. In molti pensavano che Osimhen non venisse nemmeno convocato, ma Garcìa ha deciso di aggregarlo al gruppo squadra. In questo momento di difficoltà sia dentro che fuori dal campo, c’è bisogno di una mano da ...

Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per il Napoli di...

Al Maradona si affrontanoe Udinese per la sesta giornata del campionato di Serie A . Gli azzurri puntano al successo tra le mura amiche per interrompere il digiuno di ...L'attaccante nigeriano è stato poi protagonista di un gesto clamoroso: ha cancellato quasi tutte le sue foto con la maglia del. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo ...

Napoli-Udinese 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

LIVE - Napoli-Udinese 1-0 (19' Zielinski): azzurri in vantaggio! Tutto Napoli

16' - Proteste del Napoli per un episodio in area di rigore dell'Udinese, intervento di Ebosele ai danni di Kvaratskhelia. L'arbitro fa proseguire, intanto c'è un check del VAR per decidere se sarà ...PRIMO TEMPO 19' Per adesso c'è tanto equilibrio in campo. 18' Ricci in ripiegamento, fallo di Anderson, molto aggressivo su di lui. 16' Batti e ribatti in area, proteste ...