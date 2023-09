Ultime Notizie Roma del 26-09-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per lo stupro dei due cuginetti di 10-12 anni è venuto ad agosto al Parco Verde di Caivano i carabinieri di Napoli hanno eseguito 9 misure cautelari a carico di 7 minorenni e due maggiorenni e due ordinanze nella notte sono state emesse dal gip Presso il tribunale per i minorenni di Napoli dal gip Presso il tribunale di Napoli nord su richiesta delle rispettive procure I magistrati stanno ricostruendo le violenze avvenute in più occasioni e comune alle porte del Capoluogo Campano il giorno del decreto energia il testo approvato dal Consiglio dei Ministri che contatto articoli Vara misure per 1,3 miliardi di euro con le principali norme in materia di energia interventi per sostenere il potere di acquisto e la tutela del risparmio tra le novità in arrivo ci sono il ...