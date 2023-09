Il Paradiso delle Signore | trama 26 settembre 2023 | l' iniziativa di Alfredo

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 26 settembre 2023)Perico proverà a fare da Cupido nel corso dell'episodio de Ildi martedì 26. Il giovane magazziniere, infatti, sarà dispiaciuto constatando che Salvo sta soffrendo per Elvira e deciderà di intervenire affinché la Venere possa riavvicinarsi ad Amato. Quest'ultimo, in particolare, da quando ha rivisto la ragazza dopo le vacanze estive, ha provato a riconquistarla, ma lei gli ha confessato di essersi fidanzata con un altro uomo. Il siciliano, nonostante la rivelazione di Elvira, non si è arreso ed è ripartito all'attacco chiedendogli di uscire da sola con lui. La Venere, però, ancora una volta ha respinto le avances di Salvo e ha rifiutato il suo invito. A questo punto,organizzerà un'uscita di gruppo con la speranza ...