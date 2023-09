Como-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 settembre 2023) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani vanno a caccia dei primi posti, mentre i blucerchiati hanno bisogno di una vittoria per ripartire.si giocherà mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo una partenza a rilento, i lariani hanno ottenuto tre vittorie consecutive contro Spezia, Ternana e Cittadella. Adesso la squadra di Longo si ritrova sesta con 10 punti, a quattro lunghezze dalla capolista, e sogna in grande. I blucerchiati hanno iniziato bene il campionato vincendo a Terni, ma poi sono incappati in tre sconfitte consecutive, dopo le quali sono arrivati due pareggi. La squadra di Pirlo è in netto ritardo dalla vetta della classifica, per cui diventa ...