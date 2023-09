Osimhen-Garcia | la quiete dopo la tempesta | arrivano le doppie scuse del bomber

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 25 settembre 2023) Pace fatta tra ilnigeriano, Victor, e l’allenatore del Napoli, Rudiquanto accaduto a Bologna. Otto punti in cinque partite con all’attivo otto gol, ma cinque reti subite. Non l’inizio di stagione ideale per la squadra di Rudi, che aveva iniziato bene la stagione con vittorie contro Frosinone e Sassuolo ma che ha subito una sconfitta contro la Lazio, mettendo in evidenza alcune criticità nel gioco. Il pareggio contro il Genoa, la vittoria esterna non del tutto convincente contro il Braga in Champions League e il pareggio a Bologna hanno ulteriormente evidenziato il momento non proprio ‘brillante’ che il Napoli sta affrontando. I recenti episodi di tensione di Kvaratskhelia esembrano riflettere il malessere che potrebbe esistere all’interno ...