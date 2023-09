Il Nizza di Farioli ha la Francia ai suoi piedi | l’inatteso exploit dell’allenatore italiano

Un allenatore italiano è in vetta alla Ligue 1 . E' già successo e forse questa non sarà l'ultima volta. Ma adesso c'è Francesco Farioli , il 34enne ...

Continua la sua corsa in vetta il Nizza di Farioli , contro il Monaco è arrivata una vittoria in pieno recupero con firma di Boga Continua la sua ...

In Ligue 1 il Nizza sta facendo faville. La squadra francese allenata dall’italiano Farioli si ritrova momentaneamente in testa alla classifica con ...

Chi è Francesco Farioli, il filosofo toscano che allena il Nizza ed è in testa alla Ligue 1 Il Fatto Quotidiano

Chi è Francesco Farioli, l'italiano alla guida del Nizza Calcio e Finanza

Dopo Marcus Thuram anche un altro membro della famiglia potrebbe approdare in Serie A. Il top club lo ha messo in lista.